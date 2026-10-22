Подмена близнеца: как китаец 19 лет водил за нос полицию

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В аварии погиб невиновный брат, и беглец решил этим воспользоваться.

В Китае полиция задержала мужчину, который 19 лет избегал правосудия, выдавая себя за покойного брата-близнеца. Об этом сообщает South China Morning Post.

Арестованный подозревается в ограблении, произошедшем в 2002 году. Тогда семеро преступников похитили жертву ради денег и драгоценностей. Шестерых поймали, а седьмой, носивший фамилию Чэнь, скрылся. Спустя пять лет полиция получила сведения, что Чэнь погиб в смертельной аварии, после чего дело закрыли.

Спустя 19 лет в ходе плановой проверки полицейские неожиданно нашли зацепку. Выяснилось, что некий мужчина много лет живет под именем брата-близнеца. Следователи подняли архивы и опознали в нем Чэня. Как оказалось, в аварии погиб его невиновный брат, и беглец решил этим воспользоваться. Мать, сестра и соседи все это время покрывали обман.

Родственники братьев отказались сотрудничать со следствием, однако полицейские узнали о бывшей подруге погибшего. Она должна была выйти замуж за брата Чэня, но после аварии внезапно разорвала отношения. Девушка подтвердила догадки следователей. Чэня арестовали в июне 2026 года. Ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в доме во Флориде обнаружили тела двух 17-летних близнецов и их отца. По предварительной версии, мужчина убил детей, а затем покончил с собой.

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