«Ни один врач не хочет браться»: Ирэн Феррари о последствиях пластики

Ирэн Феррари мечтает уменьшить грудь: после операций есть проблемы с имплантом

Фото: Instagram*/dj.irenferrari

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Актриса призналась, что мечтает уменьшить размер груди.

История 45-летней брюнетки, которую в нулевые называли русской Памелой Андерсон, оказалась драматичнее, чем казалось. Как выяснилось, эпатажный образ с неестественно большой грудью был создан не по ее воле — все изменения во внешности она делала под давлением бывшего возлюбленного.

Фотомодель Ирэн Феррари откровенно рассказала о своем опыте в эфире федерального телеканала: после одной из операций она обнаружила, что ей установили импланты большего размера, чем планировалось.

«Я плакала от боли и не понимала, как переживу реабилитацию», — вспоминает она.

Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что у женщины, возможно, произошел разрыв импланта. Многочисленные операции и переделки привели к серьезным проблемам со здоровьем: постоянные боли в спине, невозможность нормально спать. Хирурги отказываются браться за ее случай, считая его слишком сложным.

Сейчас Феррари находится в отчаянном положении и мечтает об одном — уменьшить размер груди и начать новую жизнь.

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