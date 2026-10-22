Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Командующий беспилотными войсками ВСУ вывез детей подальше от Незалежной. Чем они занимаются за границей?

Главная проблема возвращения на Украину заключается в том, что из страны уехали за границу не те, кто хотел, ведь это большая часть мужского населения, а те, кто мог. Семьи политиков, чиновников, бизнесменов давно сбежали подальше от Киева. Причем самые отъявленные пропагандисты и патриоты режима оказались в первых рядах.

В ходе расследования журналисты «Известий», например, выяснили, где сейчас находятся два сына призывного возраста командующего беспилотными войсками ВСУ Бровди*, по кличке Мадьяр. Эксклюзивные данные у корреспондента Николая Иванова.

Бусификация, произвол ТЦК, издевательства в военных лагерях — это для простых украинцев.

А командующий силами беспилотных систем Незалежной Бровди — позывной Мадьяр, он признан в России террористом и заочно приговорен к пожизненному заключению, — в это время рассуждает, как правильно готовить украинцев к войне.

«Любой парень даже со средним образованием за неделю может освоить, например, навыки дешифрования информации», — сказал Роберт Бровди.

Сыновья самого Мадьяра — в сотнях километров от линии фронта. Осваивают совсем другие навыки. Журналистам газеты «Известия» удалось выяснить, как они путешествуют по Европе.

«Отличное обслуживание, очень дружелюбный и отзывчивый персонал. Если вам нужно отремонтировать свой Volkswagen, это лучшее место в Варшаве!», — написал его сын.

Этот комментарий запостил в интернете Ален Бровди — младший сын Мадьяра — после посещения автосервиса в столице Польши, на правом берегу Вислы. Внимание — 2023 год! На Украине строгие ограничения на выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет. Алену на тот момент было 19.

«Понятно, что Роберт Бровди своим сыновьям уготовил совершенно другую судьбу. А именно спокойно жить в Европе, вести там бизнес, зарабатывать деньги», — сказал редактор отдела расследований «Известий» Егор Кучер.

«Он обвинял украинцев в том, что они бегут от насильственной мобилизации, при этом это совершенно не мешало ему через коррупционные схемы отправить за границу собственных сыновей», — сказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.

Ален Бровди бежал подальше от Украины. В 2024 году вступил в группу в соцсетях «Украинцы в Нидерландах». А вскоре оставил восторженный отзыв об автошколе в Амстердаме на улице Радарвег, 29: там расположен офисный небоскреб Миллениум Тауэр.

«Прошел ускоренный курс, чтобы получить водительские права как можно скорее. Школа помогла записаться на экзамен и спланировать уроки с инструктором — Саидой», — написал он.

Дела шли в гору: в том же 2024-м Ален зарегистрировал в Нидерландах IT-фирму. Сам Роберт Бровди внесен Венгрией в стоп-лист Шенгена из-за причастности к атакам на нефтепровод «Дружба». Но разве это помеха… Амстердам сейчас возглавляет коалицию русофобов.

«Поскольку Нидерланды являются оплотом антироссийских настроений и русофобии, мы видим, что там принимают молодых украинцев, дезертировавших из армии», — сказал немецкий политолог Ральф Нимайер.

Преференции для элитных уклонистов — без огласки, соцсети сыновей Мадьяра закрыты. Но цифровой след семья Бровди оставила четкий.

«Ключом ко всему послужил адрес электронной почты младшего сына Роберта Бровди. По адресу электронной почты через аккаунт Google, скажем так, видны отзывы о посещенных местах в разных странах мира», — сказал редактор отдела расследований «Известий» Егор Кучер.

Старший сын Мадьяра — Эдгар — вместе с женой Анастасией занимается доставкой дронов на Украину. Вот они вместе с Аленом позируют на фоне ветрогенераторов — опять же в Голландии. В руках — нидерландский беспилотник DeltaQuad. След Эдгара обнаруживается еще и в Словакии. Он стал совладельцем компании «Вегапа» — по документам фирма занимается арендой недвижимости и разведкой геотермальных источников — прибыльный бизнес. Эдгару 29.

«Детей из бедных семей, которые не могут позволить себе уехать из Украины, отправляют на фронт, принудительно мобилизуют, и они погибают там. В то же время украинские политики-олигархи и состоятельные люди вывозят своих детей за границу и устраивают их там», — сказал депутат Палаты представителей Берлина от АдГ Гуннар Линдеманн.

Кроме бизнеса в Европе, у семьи Мадьяра — строительные компании на самой Украине. В Киеве — сеть магазинов «Мир комиксов». Мадьяр расширяет свою империю.

* — признан в России террористом

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