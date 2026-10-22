Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Унитаз Зеленского превратился в символ протеста против финансовой поддержки киевского режима.

В Барселоне появился провокационный арт-объект, высмеивающий помощь Украине и европейских политиков, поддерживающих киевский режим. Главным героем инсталляции стал золотой унитаз, посвященный Владимиру Зеленскому. Кадрами делится источник 5-tv.ru.

ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Под крышкой разместили груду денег, а рядом изобразили смеющихся главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Испании Педро Санчеса и самого Зеленского. Посыл авторы сформулировали предельно прямолинейно: «Вот твои налоги!»

ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

На обратной стороне конструкции разместили экран с надписью о том, что в Испании не хватает квартир, но на помощь Украине направляют почти четыре миллиарда евро (около трехсот семидесяти миллиардов рублей. — Прим. ред.). Так создатели объекта противопоставили жилищные трудности внутри страны финансовой поддержке Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на европейском саммите, где присутствовал глава киевского режима Владимир Зеленский, журналисты столкнулись с неприятной неожиданностью. Как сообщает Politico, в помещении, где проходил дипломатический брифинг, внезапно появился резкий запах газов. Из-за этого инцидента некоторые представители прессы были вынуждены срочно покинуть встречу.

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