В Москве задержали экс-депутата Госдумы Олега Михайлова

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Политику вменяют публичное оправдание терроризма с использованием интернета.

Бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Олега Михайлова задержали в Москве. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом 21 октября сообщил источник 5-tv.ru.

Политику вменяют публичное оправдание терроризма с использованием интернета. Силовики задержали Михайлова сразу после его возвращения из отпуска.

Сейчас бывший парламентарий помещен в изолятор временного содержания. В отделении КПРФ по Республике Коми в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 22 октября.

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