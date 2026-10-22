Искусство продается: четыре Пикассо уйдут с молотка в ноябре

Фото: www.globallookpress.com/United Archives/Wolfgang Kühn

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Некоторые полотна десятилетиями хранились в частных коллекциях.

Четыре картины испанского художника Пабло Пикассо выставят на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке. Торги запланированы на ноябрь, а общая стоимость может составить десятки миллионов долларов. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

Все полотна относятся к позднему периоду творчества живописца и были созданы в 1960-х и 1970-х годах, то есть в последние два десятилетия его жизни.

Самой дорогой работой станет картина «Обнаженная женщина и мужчина с флажком», ее оценили в 15-20 миллионов долларов (Примерно 1,2–1,8 миллиарда рублей. — Прим. ред.). Полотно «Пара» рассчитывают продать за 10-15 миллионов долларов (около 800 – 1,2 миллионов рублей. — Прим.ред.). Еще две работы — «Художник и его модель» и «Ню» — могут продать от 2,5 до 3,5 миллионов долларов (около 200-285 миллионов рублей).

Особый интерес представляют первые две картины, так как их не показывали публике более полувека. В последний раз они участвовали в выставке в Авиньоне в 1970 году, после чего оказались в частных коллекциях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из частного музея в Иссуаре, расположенном в центральной части Франции, была украдена одна из самых дорогих и тяжелых книг в мире — «Апокалипсис» композитора Жозефа Форе. Экспонат находился в городском центре современного искусства, который основал Кристиан Карутзос.

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