«Беспилотники просто упали с неба»: украинская армия потеряла миллион долларов

ВСУ потеряли БПЛА на миллион долларов из-за проблем со Starshield

Фото: Reuters/Stringer

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Подразделению пришлось на три дня заморозить все операции на передовой.

Украинские военные потеряли дрон стоимостью более миллиона долларов — причиной стали неполадки со спутниковой связью Starshield. Об этом сообщает New York Times.

«Дроны потеряли связь с операторами на земле <…> Многие беспилотники просто упали с неба», — утверждает издание, ссылаясь на слова высокопоставленного командира ВСУ.

По информации источника, подразделению пришлось на три дня заморозить все операции на передовой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский предприниматель Илон Маск ограничил скорость Starshield, военной версии Starlink, для украинских вооруженных сил. Эта новость вызвала обеспокоенность киевлян. Администрация города была крайне обеспокоена сложившейся ситуацией.

При этом официальные лица США сейчас молчат об ограничениях в работе Starshield для Киева. ВСУ давно используют эту систему для навигации дронов средней дальности, применяемых для ударов по российским гражданским объектам и инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, требовал от Киева прекратить подобные атаки.

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