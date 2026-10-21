Терпение лопнуло: Польша остановила военные поставки Украине из-за года УПА*

Фото: www.globallookpress.com/artifant

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Ранее Дональд Туск утверждал, что этот шаг пойдет во вред стране.

Варшава отказалась от передачи Киеву крупного пакета военной помощи. Поводом послужило скандальное решение Львовского облсовета назвать 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА)*. Сведения об этом со ссылкой на источники обнародовали украинский телеканал ТСН и агентство РБК-Украина.

В прошедший вторник Львовский областной совет постановил посвятить 2027 год УПА, а также главарям бандеровцев Роману Шухевичу и Олегу Ольжичу.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обратился к киевским властям с призывом отказаться от инициативы. Польский премьер Дональд Туск, со своей стороны, указал, что этот шаг идет во вред Украине.

После критики Туска облсовет удалил публикацию со страницы в Facebook**.

После замечаний Туска Львовский облсовет снял со своей страницы в Facebook пост о праздновании года УПА в регион.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Туск ждет от Украины объяснений по поводу дрона, попавшего в небо Литвы и взорвавшегося на территории страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

*— запрещена на территории РФ — вооруженное ответвление Организации украинских националистов, действовавшее в годы Второй мировой войны, крупнейшая некоммунистическая сила сопротивления на Украине.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.