Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Детям важно не только соблюдать правила, но и уметь говорить «нет».

Тихий ребенок, который никогда не перечит взрослым, кажется родительской мечтой, но абсолютное послушание не всегда говорит о том, что в семье все благополучно. Иногда дети ведут себя безупречно не потому, что понимают правила, а потому, что боятся последствий за неповиновение. Об этом Life.ru рассказала практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.

«Когда ребенок тихий и очень послушный, это всегда должно смущать родителей», — отметила специалист.

При этом причины такого поведения могут быть разными: одни дети таким образом добиваются желаемого, например доступа к гаджетам, другие стараются избежать наказания.

Сам по себе спокойный характер не означает, что у ребенка есть психологические трудности. Некоторые дети от природы менее эмоциональны, не любят шум и предпочитают уединенные занятия. Важнее понять, насколько свободно ребенок выражает свое мнение и одинаково ли безропотно ведет себя в разных ситуациях — дома, в школе и среди сверстников.

Психолог подчеркнула, что детям необходимо так называемое здоровое непослушание, то есть ребенок должен уметь возражать, защищать личные границы и отстаивать собственную точку зрения. Однако это не означает вседозволенность. Важно также учиться договариваться, учитывать интересы окружающих и отвечать за свои поступки. Например, на школьной перемене вполне естественно бегать, играть, смеяться и общаться с одноклассниками. Но после звонка ученику необходимо переключиться на урок и постепенно успокоиться. Такая способность формируется не только благодаря требованиям учителя, но и через понимание того, зачем нужны правила.

По словам Резеновой, взрослым важно не просто требовать дисциплины, а объяснять детям, какого поведения от них ждут. Иногда нарушение правил связано не с намеренным протестом, а с тем, что ребенок не понял инструкцию или не смог вовремя переключиться.

Тот же принцип работает и дома. Родителям стоит заранее обсуждать ограничения, объяснять причины запретов и договариваться о допустимом поведении. При этом чрезмерная строгость и полное отсутствие правил одинаково мешают ребенку учиться самостоятельно управлять своими поступками.

«Грамотные границы — это про любовь и про уважение. Когда ребенок может и нарушать эти границы, и следовать им, это говорит о том, что он идет по здоровому пути психологического развития», — подчеркнула психолог.

Отдельного внимания требуют индивидуальные особенности детей, например, школьникам с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) может быть сложнее сдерживать импульсивные реакции, прекращать игру и переключаться на другое занятие. Поэтому, подчеркнула эксперт, требования к дисциплине важно соотносить с возможностями конкретного ребенка.

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