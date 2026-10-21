Неаполь погряз в мусоре: в некоторых районах Италии приостановили вывоз отходов

Фото: www.globallookpress.com/Kika Press

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Мусоровозы подолгу простаивают в пробках или не могут получить топливо.

В окрестностях Неаполя возникли проблемы с вывозом мусора в нескольких муниципалитетах из-за протестов автоперевозчиков, недовольных ростом цен на топливо. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на газету la Repubblica.

По информации издания, перебои в вывозе отходов связаны с трудностями в доставке их на полигоны и перерабатывающие предприятия. Мусоровозы часто простаивают в очередях или сталкиваются с нехваткой топлива, что осложняет работу системы утилизации отходов в регионе Кампания, особенно в провинциях Неаполь и Салерно.

Согласно сообщению la Repubblica, в городе Мелито, расположенном к северу от Неаполя, власти приостановили сбор органических отходов на четверг, 22 октября, а жителей призвали не выносить мусор на улицу. В Торре-дель-Греко отходы уже оставались на улицах, а в Джульяно прием бумаги, картона и органических отходов от предприятий и кафе был ограничен.

В Кастелламмаре-ди-Стабия пункты приема отходов были закрыты. В Поццуоли один из центров сбора мусора также перестал работать, и жителей предупредили о возможных перебоях с регулярным вывозом. Власти туристического города Позитано, находящегося в соседней провинции Салерно, сообщили о приостановке сбора смешанных перерабатываемых отходов и попросили жителей убирать оставшиеся пакеты с улиц.

Протесты автоперевозчиков, выражающие недовольство подорожанием топлива, сопровождаются блокировками дорог и транспортных развязок на юге Италии. Это затрудняет доставку товаров и снабжение предприятий. В результате забастовок возникли перебои с поставками продуктов на рынки и в магазины, а в некоторых аэропортах региона наблюдался дефицит авиатоплива.

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