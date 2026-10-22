Изменение в почерке может указывать на заболевания: на что обратить внимание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Если при письме начертание букв стало непривычным, дело может быть не в спешке.

Привычный почерк может измениться задолго до того, как человек заметит другие тревожные симптомы. Письмо от руки требует слаженной работы нескольких отделов мозга, включая двигательную кору, мозжечок и базальные ганглии, а также структур, отвечающих за память и речь. Если в этой системе возникают нарушения, они могут отражаться на том, как человек держит ручку, выводит буквы и располагает их на странице. Об этом рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Газета.ру.

Например, при болезни Паркинсона развивается микрография — почерк становится мелким и угловатым. В начале строки буквы еще могут выглядеть привычно, но к концу фразы заметно уменьшаются. Такое изменение связано с нарушением автоматизма мелких движений и иногда возникает еще до более очевидных двигательных симптомов. А при болезни Альцгеймера изменения проявляются иначе: нажим становится слабее, буквы располагаются на странице менее упорядочено.

«Особого внимания заслуживают внезапные изменения. Если почерк резко ухудшился без видимой причины, это может указывать на острое нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговую травму, дебют или обострение демиелинизирующего заболевания, например рассеянного склероза. Вышеперечисленные симптомы, а также появление выраженного тремора кисти, неконтролируемых рывков или внезапной неразборчивости — повод немедленно обратиться к неврологу», — объяснила врач.

На почерк может повлиять и хронический стресс, при котором человек сильнее нажимает на ручку. Люди с депрессией или глубоком эмоциональном истощении нередко теряют четкость линий при письме. Из других причин Демьяновская выделила: возрастные изменения, артроз мелких суставов кисти или ухудшение зрения. При дистальной полиневропатии, в том числе на фоне сахарного диабета, письмо может становиться менее аккуратным из-за снижения чувствительности пальцев.

По словам врача-невролога, в норме основные особенности почерка остаются относительно стабильными на протяжении жизни. Поэтому внезапные изменения, особенно если проявляются и другие симптомы, — повод обратиться к врачу.

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