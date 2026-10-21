Умер актер Ричард Рили из «Казино» и «Офисного пространства»

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчине было 78 лет.

Актер Ричард Рили, известный ролями в «Казино» и «Офисном пространстве», ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Мужчине было 78 лет. Об этом сообщило издание Variety.

Смерть произошла по естественным причинам.

Рили родился 12 мая 1948 года в Меномони-Фолс (Висконсин). Учился в Университете Нотр-Дам, магистратуру окончил в Университете Миннесоты. Актерскую карьеру начал в театре Мичигана, затем играл в региональных театрах северо-запада США.

Одна из первых киноработ Рили — вестерн «Рустер Когберн» с Джоном Уэйном.

Прорывной для Рили стала роль интенданта Кендрика в исторической драме «Слава» (1989). Спустя год, в 1990-х актер создал ряд ярких образов: управляющего Уэйда в «Освободите Вилли» (1993), охранника в «Беглеце» (1993) и Тома Смайковски в «Офисном пространстве» (1999).

В его фильмографии также «Жареные зеленые помидоры», «Призраки Миссисипи», «Мужчина по вызову», «Загадочная кожа», «Человек с Земли» и «Техасская резня бензопилой 3D». Помимо этого, он играл постоянные роли в ситкомах «Феррис Бьюллер» (1990–1991) и «Основа для жизни» (2001–2005).

Рили также исполнил роль Чарли Кларка в драме Мартина Скорсезе «Казино». Затем он снялся в короткометражке Дайана Намма «Жертва», удостоенной премии кинофестиваля в Монако за лучший актерский состав. В недавнем времени, в 2024 году появился в короткометражном фильме Робби Брайана «Чистильщик», отмеченном премией за лучший короткометражный фильм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.