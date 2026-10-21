Священник в секте: психолог изучила поведение преподавателя православной гимназии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Специалист обнаружила признаки связи с религиозным объединениям «Покровская обитель».

Священник, занимавшийся религиозным воспитанием детей в православной гимназии, вызвал подозрения у руководства учебного заведения. Директор обратился к психологу Людмиле Кочкаевой, чтобы выяснить, могут ли взгляды и поведение преподавателя представлять опасность для учеников. Об этом специалист рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«У директора гимназии возникло сомнение по поводу того — нормальный ли он вообще человек, и то, что он говорит — может ли быть опасным для детей?» — рассказала специалист.

Кочкаева изучила страницы священника в социальных сетях и пришла к выводу, что он может быть связан с «Покровской обителью» и проповедовать учение, напоминающее сектантское. После этого психолог решила лично посетить организацию, однако ее не пустили внутрь. Вместо этого к ней вывели нескольких молодых людей, которые отвечали на вопросы по указанию руководства.

По словам психолога, поведение собеседников показалось ей неадекватным. Во время визита рядом также находился мужчина, похожий на охранника. Как утверждает Кочкаева, он контролировал разговор и направлял ответы молодых людей.

Специалист добавила, что в Перми насчитывается более двухсот объединений, которые она считает похожими на секты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что религиозная община «Покровская обитель», функционирующая в Пермском крае на протяжении почти трех десятилетий, стала объектом критики со стороны бывших участников. Эти люди обвиняют организацию в сектантстве и утверждают, что руководство оказывает чрезмерное влияние на своих последователей. Ольга Новикова, которую считают лидером общины, категорически отвергает все обвинения.

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