Запасайтесь уже в октябре: какие продукты купить к новогоднему столу заранее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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В преддверии праздников некоторые товары могут подорожать или исчезнуть с прилавков.

Подготовку к новогоднему застолью стоит начинать уже в октябре, однако закупать все продукты сразу не нужно. Шеф-повар, эксперт по фуд-дизайну и продвижению проектов в сфере общепита Александра Варакута рассказала РИАМО, какие продукты можно приобрести заранее, чтобы избежать декабрьской суеты и лишних расходов.

По словам специалиста, перед праздниками спрос на отдельные категории продуктов традиционно растет, что может отражаться на ценах. Поэтому в октябре имеет смысл покупать то, что способно долго храниться без потери качества.

В морозильную камеру заранее можно убрать креветки, кальмары и замороженную красную рыбу. При выборе продукции Варакута советует обращать внимание на заводскую упаковку, срок годности, условия хранения и количество ледяной глазури. Также важно убедиться, что продукт не подвергался повторной заморозке.

Отдельно шеф-повар рекомендовала заранее позаботиться об икре. По ее словам, в этом году она дорожает быстрее обычного: стоимость килограмма уже превысила 15 тысяч рублей, а в некоторых магазинах продукт исчез с полок из-за низкого вылова лососевых.

В октябрьский список покупок также можно включить оливки, маслины, каперсы, маринованные огурцы, консервированные горошек и кукурузу, а также вяленые томаты. Эти продукты имеют длительный срок хранения и могут использоваться в салатах и праздничных закусках.

Заранее допустимо приобрести орехи и сухофрукты. А вот мясо, охлажденную рыбу, деликатесы, сыры и другие скоропортящиеся продукты специалист советует покупать ближе к празднику.

При этом начинать подготовку к празднику Варакута рекомендует не с похода в магазин, а с составления меню. Если запланированы несколько закусок, салаты и горячее, стоит подобрать блюда так, чтобы одни и те же ингредиенты использовались в разных рецептах. Это позволит сократить количество остатков и рациональнее распределить бюджет.

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