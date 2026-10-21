Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению эксперта моды, не надо донимать вопросами тех, у кого «светится черепок».

Вопрос о том, носит ли народная артистка России Лариса Долина накладку для волос, чтобы скрыть залысины, стал причиной удивления у стилиста Владислава Лисовца бестактности шоумена Геры (Георгия. — Прим. ред.) Иващенко. Об этом стало известно после того, как журналист опубликовал видео в сети.

Выпускник «Фабрики звезд» регулярно берет интервью у знаменитостей. Во время встречи с Долиной он спросил ее о внешнем виде, назвав красную помаду артистки коралловой. Певица ответила, что Иващенко, как и все мужчины, страдает дальтонизмом. Однако следующий вопрос вызвал куда больше негодования у Долиной — носит ли она накладку на волосах.

«Вам, может, еще рассказать, в каком я белье?!», — возмутилась артистка и ушла.

Позже Иващенко попросил Лисовца прокомментировать произошедшее. Стилист встал на сторону певицы и заявил, что расспрашивать женщину о таких вещах некорректно. По его мнению, мужчина должен соблюдать тактичность и не вторгаться в личное пространство.

«Ты все время „лезешь в трусы“. Нельзя взрослым людям „лезть в трусы“. К женщинам нельзя подходить и спрашивать, есть ли у нее накладка. Еще спроси, сделана ли у нее грудь! Ну должна же быть какая-то культура у мужчины!», — осадил журналиста стилист.

Впрочем, рассуждая о деликатных темах, Лисовец сам затронул внешность народной артистки. Он отметил, что с возрастом выпадение волос может стать болезненным вопросом, и посоветовал не спрашивать об этом тех, у кого уже «светится черепок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Пудовкин, директор народной артистки России Ларисы Долиной, выразил недовольство чрезмерным интересом журналистов к инциденту с использованием автомобиля певицы с мигалкой. Он охарактеризовал ситуацию как травлю и предупредил, что постоянное давление на артистку может нанести ей значительный ущерб.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС