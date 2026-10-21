Сим-карта в наследство: что делать с номером умершего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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После смерти человека важно позаботиться о его цифровых данных, чтобы избежать проблем с доступом к личным сервисам и возможных финансовых рисков.

После смерти родственника его сим-карта технически продолжит работать, если за связь своевременно вносить оплату. Однако оставлять номер оформленным на умершего владельца рискованно. Об этом сообщило URA.RU.

По словам адвоката Анны Аржанниковой, абонент обязан сообщать оператору об изменении своих данных, в том числе о смерти владельца договора. Если при последующей проверке информация не совпадет, оператор может приостановить оказание услуг.

Если номер нужен, например, потому что к нему привязаны важные аккаунты, его можно попытаться переоформить на себя. Для этого необходимо обратиться в салон оператора. Потребуются паспорт, свидетельство о смерти прежнего владельца и, в зависимости от ситуации, документы о наследстве или подтверждающие родство. При этом конкретный порядок переоформления может отличаться у разных операторов, поэтому детали лучше заранее уточнить в службе поддержки.

Если номер больше не нужен, договор с оператором рекомендуется расторгнуть. Перед блокировкой сим-карты стоит отвязать номер от банковских счетов, Госуслуг, социальных сетей и мессенджеров. Это позволит снизить риск того, что доступ к связанным с номером сервисам получат посторонние.

Отдельный вопрос — задолженность за услуги связи. Если у умершего владельца остался долг, он относится к его обязательствам. По словам Аржанниковой, отвечать по нему будут наследники, которые приняли наследство, причем только в пределах стоимости перешедшего к ним имущества. Если наследства нет либо его стоимость меньше суммы долга, взыскать оставшуюся часть с наследников нельзя. Те, кто наследство не принимал, по долгам умершего не отвечают.

Вернуть уже внесенную за связь сумму также в некоторых случаях возможно. Если расчетный период еще не закончился, после расторжения договора, блокировки или переоформления номера можно обратиться к оператору с заявлением о возврате излишне уплаченных средств. Понадобятся паспорт и документы, подтверждающие смерть владельца, а при необходимости — документы о наследстве. После перерасчета оператор сможет вернуть неиспользованную часть абонентской платы.

При этом особенно важно не использовать сим-карту умершего для входа в его личные кабинеты. Речь идет в том числе о банковских приложениях, Госуслугах и других сервисах.

«Использование сим-карты умершего для доступа к его банковским счетам, аккаунтам на Госуслугах и другим приложениям может быть расценено как неправомерный доступ к охраняемой законом информации и повлечь уголовную ответственность», — предупредила Аржанникова.

Поэтому после смерти владельца безопаснее не пользоваться его номером самостоятельно, а официально переоформить договор либо отказаться от сим-карты.

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