«Покровская обитель»: как секта в Прикамье превратилась в «светскую организацию»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Выйти из культа — настоящая задача со звездочкой.

В Пермском крае обнаружили подозрительную общину, которую бывшие участники называют сектой. Лидер объявил себя «голосом Бога», а адептов заставляют продавать квартиры и менять супругов.

Выйти оттуда — отдельный квест: двери заперты, а за попытками уйти следят даже с помощью собак. После громких скандалов «Покровская обитель» теперь прячется за вывеской патриотического центра. Съемочная группа провела собственное расследование. Что на самом деле происходит за высоким забором — выяснил корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

— Выходите, выходите.

— Да мы выйдем, выйдем. Да не трогайте вы меня, не трогайте меня

В «Покровскую обитель» попасть непросто, но и выйти отсюда с миром — особый квест.

— Чего вы меня выталкиваете? Оставили нас здесь. Якобы заперты, но есть же калитка.

— Нет, не нужно. Ну что вы?

Двери закрыты. Собаки спущены.

— Василий, выпустите Флинта, пожалуйста.

За каждым движением следят, даже по улице спокойно не пройти. Стены и забор — сплошной ребус: кресты, иероглифы, символы неоиндуизма и язычества.

Пригород Перми. Кислотные дачи. Место, которое облюбовала община «Покровская обитель». Несколько гектаров земли. Пара коттеджей с деревянными наличниками. Несколько десятков адептов, которые доверились очередной «Богине».

Одним из таких стал бывший супруг Екатерины, об этом она рассказала в эксклюзивном интервью. Имя героини изменено, лицо не показываем — она опасается мести.

«История началась с того, что около двух лет назад мой муж обратился в одну из пермских обителей — поправить свое здоровье. Я стала замечать изменения в его поведении, в отношении к семье, к детям. Итог этого всего — муж подал на развод», — рассказала Екатерина.

Бросил жену с тремя детьми. Позже потребовал продать общую трехкомнатную квартиру и отдать ему половину денег. Получив отказ, начал выживать семью из собственного дома.

«Покровская обитель» образовалась тридцать лет назад при православном приходе и со временем эволюционировала. Из сообщества верующих превратилась в закрытую группу под руководством харизматичесного лидера — Ольги Новиковой.

Это эксклюзивные кадры из самой обители. Концерт, который бывшие участники называют божественной мистерией. За всем этим — учение Ольги Новиковой: эзотерика, язычество, православие и восточные верования.

«В конце она объявила себя, что она как бы Бог, на нее вот такие обязательства возложил, что она как здесь отвечает за Бога», — сказал бывший насельник «Покровской обители».

Константин сбежал из общины после того, как Новикова начала назначать, кому с кем жить.

«Она целое учение свое создала. Что я должен переехать, как бы, жить с другой, а она с другим», — сказал бывший насельник «Покровской обители».

Со временем менялось не только семейное положение насельников, но и их имена, символы веры и представления о мире.

«Я пришла к ней за советом, и она стала транслировать волю Бога. Что Господь общался с ней. Лично. Во сне», — сказала бывшая сотрудница «Покровской обители».

На аудиенцию к Новиковой журналисты так и не попали, но сумели дозвониться. Вместо объяснений — обвинения в адрес бывших адептов.

«Вы знаете — это такая тема мести со стороны преступников. То есть все те люди, которые жалуются, я читала эти статьи, вот жалуются, жалуются. Это преступники», — сказала матушка Ольга.

За счет вот таких якобы преступников, говорят бывшие адепты, территория общины разрастается, а началось все с небольшого участка. Его купила не Ольга, а одна из первых насельниц, продав собственную квартиру.

«Покровская обитель» — это псевдоправославная секта, которая на оккультной основе. То есть ее основа — это оккультизм. Ну и привлекают они, помимо прочего, какими-то там боевыми искусствами, которым они якобы обучают», — сказал профессор религиоведения православного Свято- Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

После нескольких громких скандалов «Покровская обитель» ушла в тень и сменила вывеску. Теперь на ее территории действуют две организации: кооператив социального развития «Сеяна» и учебно-практический центр русского боевого искусства.

«Мы занимаемся патриотической работой. Поддержкой семьи и детей. К нам обращаются люди со своими проблемами», — сказал исполнительный директор учебно-практического центра русского боевого искусства имени генерал-майора Ю. И. Дроздова Илья Пральников.

Теперь в публичной повестке — патриотизм, воспитание молодежи и общественные акции. Религиозная составляющая никуда не исчезла, но теперь преимущественно за кадром.

— У нас абсолютно светская педагогическая организация.

— А люди, полсотни человек, которые живут на территории вашей светской организации, кто это?

— Они сотрудники. Это сотрудники учебно-практического центра.

Чему эти сотрудники учат и к чему готовят детей и подростков прямо на глазах у местных властей — остается только гадать. По словам бывших адептов, конец света Ольга уже пророчила, и неизвестно, что ещн взбредет ей в голову.

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