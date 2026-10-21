Ушаков: Россия готова возобновить переговоры в трехстороннем формате в ноябре

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Речь идет о выстраивании системы безопасности для РФ и Украины после окончания конфликта.

Россия готова вернуться к трехстороннему формату переговоров по Украине в десятых числах ноября. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя встречу Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

По словам Ушакова, российский лидер сообщил Уиткоффу о готовности Москвы возобновить переговорный процесс.

«Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», — сказал помощник президента.

Он уточнил, что речь идет о выстраивании системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге. Переговоры прошли в Константиновском дворце. Спецпосланник президента США прибыл в Северную столицу из Осло, где ранее встретился с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. В аэропорту Пулково его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Встреча носила плановый характер и была согласована несколькими днями ранее. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине. В ходе встречи Путин также поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к вопросу урегулирования конфликта.

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