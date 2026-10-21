Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьева

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Российско-китайские связи демонстрируют динамичное и успешное развитие, подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяном.

Путин в рамках встречи отметил самодостаточный характер отношений России и Китая.

«Наши отношения не зависят от международной конъюнктуры и не направлены против кого бы то ни было», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, российско-китайские связи демонстрируют динамичное и успешное развитие, опираясь на принципы равенства, взаимоуважения, взаимной выгоды и соблюдения интересов друг друга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Китае. По словам российского лидера, президентам двух стран есть о чем поговорить. В числе важных тем — кризис на Ближнем Востоке. Предположительно, речь идет о встрече на предстоящем саммите АТЭС, который пройдет в Китае совсем скоро — в ноябре 2026. года.

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