Предполагаемая глава секты под Пермью обвинила бывших участников в мести

Фото, видео: © РИА Новости/ Александр Кряжев; 5-tv.ru

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«Покровская обитель» в Пермском крае много лет остается предметом споров, а ее бывшие участники теперь рассказывают о жизни внутри общины.

Религиозная община «Покровская обитель» в Пермском крае существует уже около 30 лет и оказалась в центре громких обвинений бывших участников. Они называют организацию сектой и рассказывают о влиянии ее руководства на последователей. Ольга Новикова, которую называют предполагаемым руководителем общины, все обвинения отвергает. Она заявила, что люди, рассказывающие о жизни в общине, мстят ей. Об этом 21 октября Новикова рассказала корреспонденту «Известий».

По словам женщины, «Покровской обители» в прежнем виде уже давно не существует. Сейчас Новикова, как она утверждает, преподает отдельные дисциплины в центре, где детей обучают боевым искусствам и конному спорту, а также воспитывают в патриотическом духе.

Новикова описала деятельность организации как общественную инициативу, связанную с русской культурой, историей и Отечеством. Она также рассказала, что к ним обращаются люди, находящиеся в тяжелом психологическом состоянии, которым сотрудники помогают разобраться с проблемами.

При этом бывших участников, обвиняющих организацию в сектантстве, Новикова назвала преступниками. По ее версии, они мстят ей за то, что их собственные «преступления были раскрыты».

Женщина также категорически отрицает конкретные обвинения в свой адрес. В частности, она заявила, что никогда не называла себя посланницей Бога, не меняла супругов местами и не заставляла последователей продавать имущество в пользу общины.

Все эти рассказы Новикова назвала клеветой. Она также заявила о намерении обратиться в суд в связи с распространением таких утверждений.

Ранее «Известия» рассказывали о бывших участниках общины. Один из них, по их словам, оставил жену с тремя детьми, а позднее потребовал продать общую трехкомнатную квартиру, чтобы половину полученных средств передать на нужды обители.

После громких скандалов организация сменила вывеску. Сейчас на ее территории, согласно представленным данным, занимаются патриотическим воспитанием молодежи.