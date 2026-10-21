Счет за колесо закончился скандалом: что произошло с актрисой звезды «Беспринципных» Зиновьевой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Цифры в этой истории расходятся кардинально: актриса говорит об одной сумме, шиномонтажник — о другой, и обе версии заканчиваются одинаково — ворота сервиса опускаются на Porsche.

Актриса сериала «Беспринципные» Зоя Зиновьева сама назвала сумму, которую была готова заплатить за ремонт колеса Porsche в столичной шиномонтажке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, артистка приехала в сервис с просьбой подкачать колесо. Во время осмотра мастер обнаружил саморез, который стал причиной прокола, и предложил устранить проблему.

«Шиномонтажник, подкачивая колесо, увидел саморез и предложил сделать его. Девушка согласилась. Сумму ей не озвучивали, так как это тяжело сказать — для начала надо разобрать колесо, понимать, какую латку ставить и так далее. В общем, девушка выдумала эту сумму из своей головы», — заявил источник.

После завершения работы Зиновьевой, по словам собеседника, выставили счет на 3150 рублей. Он утверждает, что актриса возмутилась, оставила полторы тысячи рублей вместе с чеком и направилась к автомобилю.

Источник также сообщил, что в этот момент мастер начал закрывать ворота шиномонтажки, а Porsche врезался в опускающееся ограждение.

У Зиновьевой другая версия произошедшего. По ее словам, перед ремонтом она спросила стоимость и услышала сумму, которая впоследствии выросла более чем в два раза.

«Дальше на чеке сумма в два с лишним раза выше, чем та сумма, которая была изначально озвучена и которая вообще адекватна», — рассказала актриса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Зиновьева утверждает, что отказалась платить полную сумму и оставила столько, сколько, по ее словам, ей назвали изначально.

«Я сказала, что я сейчас кладу вам ту сумму, которую вы мне озвучивали. Я считаю, это будет справедливо», — отметила она.

По словам артистки, после этого сотрудники сервиса заявили, что не выпустят ее с территории. Зиновьева утверждает, что села в машину и начала движение, а шиномонтажник в этот момент побежал к воротам и нажал кнопку закрытия.

«Я уже двигаюсь, он закрывает ворота. То есть я уже двигаюсь, двигаюсь я достаточно быстро. <…> Ну и как бы в какой-то момент я сталкиваюсь с воротами», — рассказала актриса.

Зиновьева заявила, что в результате были повреждены фары, капот, крыша и лобовое стекло Porsche. По ее оценке, стоимость ремонта может превысить миллион рублей.

«Самое большое повреждение — это фара и лобовое стекло. Вот эта фара, она прям совсем разбита», — отметила артистка.

После инцидента Зиновьева обратилась в полицию.

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