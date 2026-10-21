Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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Инцидент произошел между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор.

Военный самолет Су-30СМ потерпел крушение в Калининградской области. Оба пилота, по предварительным данным, успели катапультироваться, однако получили травмы и были госпитализированы. Об этом 21 октября сообщил источник 5-tv.ru.

Самолет упал в Черняховском районе региона. Крушение произошло между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор.

По предварительной информации, экипаж успел катапультироваться до падения воздушного судна. После этого обоих пилотов доставили в медицинское учреждение. Другие обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. Информация о состоянии пострадавших также уточняется.

Су-30СМ относится к российским многоцелевым истребителям. В представленном сообщении не уточняется, выполнял ли самолет учебный или иной полет, а также что стало причиной падения.

На месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося. Дополнительные подробности о крушении и состоянии пилотов должны появиться после завершения необходимых мероприятий.

Таким образом, на данный момент известно о падении Су-30СМ в Черняховском районе Калининградской области и госпитализации двух членов экипажа. При этом оба пилота, согласно предварительным данным, успели катапультироваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 октября в Перу перед вылетом загорелось крыло пассажирского самолета авиакомпании LATAM Airlines Peru. Инцидент произошел в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса. Лайнер направлялся в город Пьюра.

По данным перевозчика, перед отправлением возникла непредвиденная техническая ситуация, из-за которой пассажиров эвакуировали. Позднее авиакомпания организовала их пересадку на другие рейсы. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как в районе левого крыла Airbus A320 сначала появился дым, а затем пламя.

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