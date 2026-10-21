«Обезьянье сказочное свинство»: номер Толкалиной в Африке разгромили бабуины

Фото, видео: www.globallookpress.com/James Wakibia; Instagram*/tolkalinaliuba; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поклонники актрисы поспешили ее успокоить, заверив, что такое путешествие она запомнит на всю жизнь.

Гостиничный номер актрисы Любови Толкалиной в ЮАР разбомбили бабуины. Видео с результатами «работы» приматов артистка опубликовала на своей странице в социальных сетях.

«Вашему вниманию бабуины, дамы и господа. Ну, это Африка, детка. Украли яблоко, наелись мыла и таблеток, порционные сливки пожевали вместе с пластиком и пытались открыть зубами бутылку джина. Прелесть! Обезьянье сказочное свинство», — подписала Толкалина пост.

Актриса приехала на отдых в Национальный парк Крюгер. Покидая номер, она закрыла все окна, но по незнанию не зафиксировала их в таком положении щеколдой. В результате бабуины открыли окна снаружи, проникли в номер и перевернули все в нем вверх дном.

К счастью, до паспорта Толкалиной они не добрались. Документы остались невредимыми, чего нельзя сказать об остальном. Пострадали и тарелки, которые были куплены артисткой маме в подарок, и маленькая черная шляпка. Косметологическая маска и вовсе оказалась на земле под балконом номера.

Подписчики знаменитости поспешили подбодрить артистку, подчеркнув, что такое путешествие она точно не забудет.

«Да ладно вам! Будет что вспомнить! Это же целое приключение у вас! Жизнь так прекрасна! И паспорта целы, и обезьянки не пострадали»;

«Акуна Мататавна или полное погружение в Африку»;

«Слава богу, что обезьяны. Если были бы люди, паспорта не нашли», — писали интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обезьяна-капуцин забралась в несколько домов закрытого жилого комплекса в бразильском Сальвадоре и ранила пятерых человек.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.