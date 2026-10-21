«Запрещено все»: Артем Чекалин не общается с детьми

Артем Чекалин не может поддерживать связь с детьми в колонии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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У блогера в браке с Лерчек родились двое сыновей и дочь.

Блогер Артем Чекалин лишен возможности общаться с детьми после ареста. Об этом сообщил корреспонденту 5-tv.ru его адвокат Владимир Зуев.

«Нет, там же запрещено все», — так представитель Чекалина ответил на вопрос журналиста о связи с детьми.

Напомним, что у блогера в союзе с бывшей женой Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, родилось трое детей. Близнецы Алиса и Богдан уже учатся в школе, они родились в 2016-м. Третий сын Лев появился на свет в 2022-м.

Об общении Чекалина с экс-супругой Зуеву ничего не известно.

«Я не в курсе. Как он может общаться?», — так он ответил на вопрос корреспондента.

Адвокат также добавил, что мужчина отбывает наказание в колонии на общих условиях — как и остальные заключенные.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявления Артема Чекалина об экс-супруге. По словам мужчины, Лерчек «практически не встает» длительное время — больше месяца.

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