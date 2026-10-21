Первый танкер с российским дизелем скоро отправится в США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Вице-премьер Александр Новак сообщил, что судно водоизмещением 40 тысяч тонн почти готово выйти.

Первый танкер с российским дизельным топливом отправится в Соединенные Штаты 22 октября. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Первый танкер, планируется, выйдет из порта завтра, 22-го числа, в Соединенные Штаты Америки», — приводит его слова телеканал.

По словам Новака, судно будет водоизмещением 40 тысяч тонн.

«А следом пойдут следующие, безусловно, партии», — добавил он.

Вице-премьер уточнил, что подписание контракта находится на завершающей стадии. Объемы последующих поставок будут определяться запросами американской стороны и возможностями российских нефтеперерабатывающих заводов.

«Я думаю, что получат дизель, в том числе, и другие страны», — сказал Новак.

Ранее, 9 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Трампа, Россия незамедлительно поставит более 300 тысяч тонн, еще 500 тысяч тонн — в течение ноября, а затем один миллион тонн.

Минфин США оформил генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции с российским дизелем, до 7 апреля 2027 года. Десятого октября Трамп поблагодарил Путина за согласие поставлять топливо, назвав сделку «очень крупной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия сможет без препятствий реализовывать дизель на мировых рынках, поскольку спрос на нефтепродукты огромен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия планирует как минимум до конца 2026 года импортировать бензин для обеспечения внутреннего рынка и пополнения запасов.

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