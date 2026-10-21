Мужчина умер в частной клинике после укола в шею

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Следователям предстоит выяснить, была ли связана смерть пациента с проведенной процедурой.

Мужчина скончался в частной клинике Челябинска после введения лекарственного препарата в область шеи. Об этом сообщило СУ СК России по Челябинской области в канале в мессенджере МАКС.

По данным следствия, 17 октября 56-летний мужчина обратился в медицинскую организацию с жалобами на боль в плече. После введения препарата его состояние резко ухудшилось. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти пациента не удалось. Мужчина умер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе наличие причинно-следственной связи между оказанием медицинской помощи и смертью пациента. Для этого назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель шотландского Дамфриса Джеймс Ламонт едва не умер после того, как принял опасную инфекцию за геморрой. Около трех недель мужчина лечил болезненное образование самостоятельно, однако его состояние ухудшалось. После сильного отека мошонки он обратился за экстренной помощью.

В больнице у Ламонта диагностировали некротизирующий фасциит, гангрену Фурнье и сепсис. Мужчину экстренно прооперировали, а затем на четыре дня ввели в медикаментозную кому.

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