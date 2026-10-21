«Двойные стандарты»: бывший избранник Бородиной потребовал вырезать из интервью слова о нем

Бывший избранник Бородиной потребовал вырезать из интервью слова о нем

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; Instagram*/advokat_terekhin; 5-tv.ru

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Слова бывшей участницы «Дома-2», по мнению Михаила Терехина, задели его репутацию.

Бывший избранник Ксении Бородиной и адвокат Михаил Терехин обратился к телеведущей с требованием вырезать из интервью с бывшей участницей «Дома-2» Кристиной Дерябиной фрагмент, в котором, по его мнению, задели его репутацию. Свое видеообращение он опубликовал в социальных сетях.

По словам Терехина, после интервью Дерябина признала свою неправоту и публично попросила у него прощения. Однако на канале Бородиной ничего не изменилось. Именно это и возмутило адвоката.

«Это видео до сих пор остается в сети. Ксения, я прошу тебя и твою редакторскую группу удалить отрезок видео, в котором говорится обо мне», — обратился Терехин к бывшей супруге.

Адвокат также утверждает, что Дерябина заранее просила редакцию не включать в интервью упоминания о нем. Терехин считает, что редакторы должны были проверить прозвучавшие сведения, прежде чем выпускать материал.

При этом Михаил не требует удалять интервью целиком.

«Я не прошу удалять все видео, я прошу просто вырезать этот фрагмент», — заключил адвокат.

В своем обращении Терехин напомнил Бородиной и о ее собственном конфликте с психологом Вероникой Степановой. Телеведущая судится со Степановой из-за публичных высказываний о ней и ее супруге Николае Сердюкове.

«Как мне известно, Ксения, и всем уже известно, ты тоже предъявила иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении Вероники Степановой. И то есть как у нас получается? Двойные стандарты, да? Когда в отношении тебя распространяют сведения, порочащие честь, то ты бежишь подавать иск. А когда уже ты распространяешь такие сведения, то это нормально, получается, или как?» — озадачился Терехин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы психолога Вероники Степановой, указала на несоответствия в иске Бородиной и Сердюкова.

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