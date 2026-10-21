Важна первая минута: простой фитнес-тест предскажет риск преждевременной смерти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Регулярная физическая активность может улучшать определенные показатели.

Скорость снижения пульса после физической нагрузки может помогать оценивать состояние сердечно-сосудистой системы. Значение этого показателя объяснила кардиолог Ниека Голдерберг, передает Yahoo.

Речь идет о восстановлении частоты сердечных сокращений. Для его расчета сравнивают пульс в конце нагрузки с показателем через минуту после ее завершения. Полученная разница показывает, насколько быстро сердце начинает возвращаться к более спокойному ритму. Это отличается от измерения пульса в состоянии покоя.

В исследовании Кливлендской клиники, ученые изучили восстановление пульса примерно у 2400 взрослых. Наблюдение продолжалось шесть лет. У участников с медленным восстановлением риск преждевременной смерти за этот период оказалась выше.

Профессор Университета Хартфордшира Линдси Боттомс сравнивает управление работой сердца с акселератором и тормозом. Во время нагрузки симпатическая нервная система ускоряет сердцебиение. После ее окончания парасимпатическая система помогает организму перейти к отдыху. В этом процессе участвует блуждающий нерв.

Результат зависит от индивидуальных особенностей, возраста и условий измерения. Голдерберг рекомендует людям, которых беспокоит риск сердечно-сосудистых заболеваний, обращаться к врачу для полноценного обследования. Самостоятельный тест с интенсивной нагрузкой не подходит пациентам, которым необходимо медицинское наблюдение.

Регулярная физическая активность может улучшать восстановление пульса. Среди возможных занятий Голдерберг называет ходьбу, велосипед, плавание и танцы. Нагрузку важно подбирать с учетом состояния здоровья, а при головокружении, боли или стеснении в груди и несоразмерной усилиям одышке — прекращать упражнение.

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