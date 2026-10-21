Ради духовной награды: лидер секты признан виновным в убийстве 190 детей

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Дело начали расследовать после нахождения останков 400 человек.

В Кении проповедника Пола Маккензи признали виновным в убийстве 191 человека — 190 детей и одного взрослого. Решение вынес Высокий суд Момбасы, передает Reuters.

Дело связано с массовой гибелью последователей религиозной организации «Благая весть», которую возглавлял Маккензи. Судебный процесс проходил в отношении пастора и его предполагаемых сообщников. Показания дали более 120 свидетелей.

Согласно материалам дела, проповедник призывал людей отказываться от пищи, медицинской помощи и других жизненно необходимых потребностей. Он обещад им духовную награду и встречу с Иисусом Христом. Родители, находившиеся под его влиянием, принуждали детей к голоданию.

Последователи Маккензи жили в глинобитных хижинах в лесу недалеко от города Малинди на юго-востоке Кении. В апреле 2023 года полиция обнаружила там массовые захоронения. Последующие поисковые операции позволили извлечь останки более 400 человек.

Маккензи, прежде работавшего таксистом, задержали в том же месяце. Ранее он отрицал свою вину.

Помимо дела об убийствах, в отношении проповедника возбуждены отдельные дела, связанные с терроризмом и непредумышленным убийством.

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