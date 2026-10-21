Путин отметил вклад Мелании Трамп в решении гуманитарных вопросов по Украине

Фото, видео: Reuters/ Umit Bektas; 5-tv.ru

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Первая леди США участвует в инициативах, связанных с воссоединением российских и украинских детей с семьями.

Президент РФ Владимир Путин передал особые слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за ее вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера в ходе украинского конфликта. Это заявление российский лидер сделал в ходе встречи со спецпредставителем главы Белого дома Стивеном Уиткоффом в Петербурге.

Еще в апреле 2026 года Путин, передавая первой леди США поздравления с прошедшим днем рождения, отметил ее участие в инициативах, связанных с воссоединением российских и украинских детей с семьями. Тогда он также подчеркнул высокое значение гуманитарной работы, в которой участвует Мелания Трамп.

В ходе встречи в Петербурге Путин также поблагодарил самого президента США Дональда Трампа за внимание к теме мирного урегулирования на Украине. Путин подчеркнул, что во время прошлого телефонного разговора Трамп высказал мысль о необходимости скорейшего прекращения боевых действий. Встреча Путина с Уиткоффом состоялась в Константиновском дворце Петербурга.

Спецпосланник прилетел в Северную столицу из Осло, где у него ранее состоялись трехсторонние переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По прибытии в аэропорт Пулково Уиткоффа встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине, также обсуждались другие актуальные вопросы двусторонней повестки.

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