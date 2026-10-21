Уиткофф привез Путину документы с предложениями по Украине
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Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва
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Спецпосланник президента США передал материалы, в которых изложены подходы к урегулированию конфликта.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением подходов к урегулированию конфликта на Украине. Об этом стало известно в ходе его переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к вопросу украинского урегулирования. Путин также отметил, что в последнем телефонном разговоре глава Белого дома подчеркивал необходимость завершения конфликта для прекращения человеческих потерь.
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