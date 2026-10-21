Уиткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за решение по «дизельной сделке»

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Президент РФ проводит встречу со спецпредставителем главы Белого дома в Санкт-Петербурге.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф от имени главы Белого дома Дональда Трампа поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение по «дизельной сделке». Встреча Путина со спецпредставителем президента США проходит в Санкт-Петербурге.

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча носит плановый характер и была согласована за несколько дней. В переговорах также будет участвовать специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дистанционно к ним также может присоединиться спецпосланник США Джаред Кушнер. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Уиткоффом поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к мирным переговорам по конфликту на Украине. Уиткофф также поблагодарил Путина за освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

Ранее в феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Украины, а уже 2 апреля 2022 года его задержали российские военные.

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