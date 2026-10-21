«Артистов много, а популярных мало»: Зара дала совет молодым исполнителям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Продвижения через телевидение и радио недостаточно, чтобы добиться отклика у слушателей.

Искренность и полная отдача музыке помогают исполнителю завоевать внимание слушателей. Такой совет молодым певцам дала заслуженная артистка Зара на финальном концерте движения «Газманов-Родники» — «Родники. Истоки» в беседе с 5-tv.ru.

По словам артистки, сегодня музыкантам приходится конкурировать за внимание аудитории, поскольку исполнителей стало значительно больше.

«Часто задают этот вопрос, потому что артистов много, а популярных артистов мало. Работать, работать и работать. Быть максимально искренними», — сказала Зара.

Певица отметила, что сейчас слушатель сам решает, какую музыку включать. По ее словам, артистов уже не так легко продвигать исключительно через телевидение или радио. Человек может самостоятельно составить плейлист и выбирать композиции для прослушивания.

«Поэтому нужно цеплять искренностью. И, конечно, когда зритель, слушатель видит, что артист отдает себя на сцене, музыке, в своей работе, это всегда рано или поздно находит отклик в сердцах», — подчеркнула исполнительница.

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