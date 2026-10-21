Не для Долиной: автоюрист объяснил, кому разрешены спецсигналы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Ранее певица рассказала, как спешила на концерт Николая Баскова через всю Москву с включенным проблесковым маячком.

Народные артисты не имеют права пользоваться проблесковыми маячками только благодаря своему статусу. Об этом автоюрист Дмитрий Славнов заявил в беседе с 360.ru, комментируя рассказ Ларисы Долиной о поездке на юбилейный концерт Николая Баскова с включенной мигалкой.

По словам специалиста, такие привилегии предусмотрены для оперативных служб и отдельных категорий государственных служащих.

«Но, насколько я знаю, (в перечне. — Прим. Ред.) нет певцов и народных артистов, поэтому, как (Долина. — Прим. Ред.) передвигалась, остается под вопросом», — отметил Славнов.

Автоюрист также подчеркнул, что за незаконную установку спецсигналов и управление автомобилем с такими устройствами ответственность несет водитель.

Ранее стало известно, что Лариса Долина направлялась на концерт Николая Баскова после благотворительного фестиваля Дианы Гурцкая. До выступления оставалось около 20 минут, а путь предстоял на другой конец Москвы.

«У меня оставалось 20 минут, а это другой конец Москвы. Представляете, мы с мигалкой. На очень большой скорости, чтобы успеть. Я думала, потеряю сознание от страха», — призналась артистка, ее слова приводили в 360.ru.

Долина объяснила спешку тем, что не хотела подводить Баскова. В итоге она приехала в Live Arena всего за два номера до собственного выхода на сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин вступился за певицу после критики из-за использования спецсигналов.

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