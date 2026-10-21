Под завалами могут быть люди: ВСУ ударили по зданию Луганской телефонной компании

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Дежурная смена находилась в здании во время.атаки

ВСУ ночью нанесли удар по зданию Луганской телефонной компании. Под завалами могут оставаться люди, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в канале в мессенджере «МАКС».

По его словам, в момент атаки внутри находилась дежурная смена специалистов, часть сотрудников успела покинуть помещение. К ликвидации последствий привлечены экстренные службы и местные власти. Под обстрелами также оказались жилые дома, грузовые автомобили, а также гражданская и коммунальная инфраструктура в нескольких муниципальных округах республики.

Глава ЛНР сообщил, что за сутки в результате атак погибли три человека. В Новоайдарском муниципальном округе беспилотник нанес удар по служебному автомобилю «Луганскгаз». Работник получил ранения, однако спасти его врачам не удалось. Еще двое мужчин погибли после атаки на легковой автомобиль на участке дороги Кировск — Фрунзе.

Пасечник также сообщил, что над территорией республики системами ПВО и силами мобильных огневых групп было уничтожено около 50 воздушных целей. Следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по рейсовому автобусу на трассе Луганск — Перевальск в районе поселка Михайловка. По предварительным данным, в салоне находились десять пассажиров и водитель. В результате атаки пострадали четыре человека. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.