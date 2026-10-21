От Архангельска до Алтая: Газманов рассказал о поисках забытых песен

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист объяснил, зачем старинные народные произведения, собранные по всей стране, нужны современной России.

Музыкальные эксперты «Движения Газманов-Родники» проехали тысячи километров по России, чтобы найти авторов и исполнителей старинных народных песен, доселе почти не звучавших для широкой публики. Об этом рассказал основатель движения, народный артист РФ Олег Газманов на финальном концерте «Родники. Истоки». Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

«Наши музыкальные эксперты проехали тысячи километров по России от Архангельска до Алтая. Выслушали тысячи терабайт музыки, это старинная фолк-музыка», — рассказал Газманов.

Эксперты движения собрали самые яркие образчики народного творчества, чтобы дать им новую жизнь. Эти песни сочиняли наши предки, не профессиональные артисты, а люди, которые просто любят петь.

«Они пели и поют те песни, которые сочинили их родители, деды и прадеды <…> Как и те песни, которые были созданы в период Великой Отечественной войны, они несут огромную энергию, они нам всем нужны. Они подчеркивают нашу идентичность, это наш национальный код», — заявил Газманов.

Ранее летом 2026 года в Томске состоялся финал третьего сезона всероссийского детского конкурса Олега Газманова «Родники.дети».

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