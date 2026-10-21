«Путь затрудненный»: как не заразиться оспой обезьян

Чтобы не заразиться оспой обезьян, нужно избегать тесного контакта с больными

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ранее в Подмосковье выявили пятерых инфицированных.

Заболеть оспой обезьян можно воздушно-капельным путем при очень тесном контакте. Об этом сообщило aif.ru со ссылкой на эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко.

«Оспа обезьян передается воздушно-капельным путем, но в случае с этим вирусом это путь затрудненный. Нужно быть очень в тесном контакте, чтобы он передался, то есть, целоваться, дышать друг другу в лицо, как это происходит во время полового акта», — пояснил Онищенко.

Ранее в Подмосковье госпитализировали и отправили под медицинское наблюдение пятерых человек с подозрением на заболевание оспой обезьян. Медики в срочном порядке начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

Как отметили в Роспотребнадзоре Подмосковья, для диагностики оспы обезьян использовали быстрые и точные тест-системы. Позже СМИ со ссылкой на пресс-службу клинической инфекционной больницы имени Боткина сообщили, что диагноз подтвержден. Состояние всех заболевших оценивается как стабильное.

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