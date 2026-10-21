Сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, служившего в ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Иностранный наемник дважды подписывал контракт с военными структурами Украины.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который был наемником в рядах ВСУ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, задержанный дважды подписывал контракт с ВСУ. В 2015 году он через социальные сети вышел на представителей запрещенной в России террористической организации, после чего вступил в ряды ВСУ. С 2016 по 2018 год был снайпером в одном из структурных подразделений сил территориальной обороны Украины. Принимал участие в боевых действиях в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной республике. В состав этого подразделения также входили подданные Великобритании.

В 2025 году иностранный гражданин повторно подписал контракт с ВСУ. Будучи боевиком киевского режима, он планировал заработать. Но обещанное вознаграждение ему так и не было выплачено. После чего он дезертировал.

В 2000-х задержанный был частью немецкого контингента в Афганистане и Сомали. Кроме того, принимал участие в боевых действиях на территории Сирии в качестве наемника.

«В настоящее время принимается процессуальное решение о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 359 («Наемничество») УК России», — говорится в заявлении ФСБ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали подданного Швеции в Себежском районе Псковской области. Он незаконно пересек российскую границу и планировал организовать диверсионно-террористические акты на военных объектах.

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