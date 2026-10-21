Путин сегодня примет Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Главной темой встречи станет украинский конфликт.

Президент России Владимир Путин 21 октября примет специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет в Константиновском дворце в первой половине дня. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

По словам Ушакова, украинский конфликт станет главной темой предстоящей беседы Путина и Уиткоффа.

Помощник президента также отметил, что встреча носит плановый характер и была согласована несколькими днями ранее. По его словам, для представителей российской стороны, которые готовили мероприятие, предстоящие переговоры не были неожиданностью.

«Оно, я бы сказал, плановое, оно согласовывалось несколько дней назад. Для нас, для тех, кто готовил это мероприятие, секрета никакого не было», — сказал Ушаков.

Во встрече также примет участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.