Сложная диагностика: от чего умер актер «Метода» Толдыков

Фото: Кадр из сериала «Инкассаторы», реж.: Юрий Быков, 2012г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это заболевание в первую очередь грозит курильщикам: актер курил с десяти лет.

Актер Владислав Толдыков умер от рака полости рта. Онколог Евгений Черемушкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему такой вид опухоли находят слишком поздно.

Толдыков скончался на 66-м году жизни. Причиной смерти стал рак полости рта, который обнаружили только в августе 2026 года, когда болезнь уже находилась в четвертой стадии.

«Рак слизистой сложен в диагностике. <…> С одной стороны, симптомы всегда заметны, но с другой — трудно отличить хронический или острый воспалительный процесс от начинающейся опухоли», — объяснил Черемушкин.

По словам онколога, течение болезни может быть вялым, и на нее не обращают внимания, пока не появляются серьезные проблемы.

«Если говорить о четвертой стадии, то это уже уход в системные фильтры, в легкие, печень, то есть это уже большое распространение. Прогноз всегда не очень хороший», — уточнил Черемушкин.

Близкие Толдыкова рассказали, что он курил с десяти лет. Черемушкин отметил, что прежде всего этот вид рака угрожает курильщикам.

Онколог уточнил, что рак ротовой полости может развиться и в достаточно молодом возрасте, но чаще всего грозит людям старше 40 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что радиожурналист Сергей Тутов, известный под псевдонимом Мартин Ландерс, скончался на 66-м году жизни. Именно он является автором первой в СССР радиопередачи, посвященной электронной музыке, — «Мандариновая волна». Причины и обстоятельства не разглашаются. Церемония прощания с Тутовым состоится в Москве в пятницу, 23 октября, в 10:30.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.