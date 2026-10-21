«Болит очень сильно»: жена Павла Деревянко попала в больницу

Фото: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru

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Зоя Фуць показала в блоге, как с ее карты списали 950 тысяч рублей, — и сравнила больничную койку с той, обо что споткнулась.

Предпринимательница Зоя Фуць, супруга актера Павла Деревянко, попала в стационар. Об этом она рассказала в личном блоге.

В публикации жена артиста выложила ролик из палаты: она находится на больничной койке, одета в светлую медицинскую рубашку, волосы собраны в хвост.

«Вот такая я вся нарядная, лежу в стационаре, ожидаю операции. Я споткнулась на миллион рублей», — произнесла Зоя, показав на видео, как с карты списали 950 тысяч рублей, вероятно, в счет оплаты услуг врачей.

Кроме того, она разместила кадры с травмированной ногой.

«Споткнулась о кровать. У меня болит палец очень сильно и наступать больно. Написала Вадику, чтобы он свозил меня на рентген, но мне больно очень ходить. Я вчера еще запнулась. Не могла спать всю ночь», — пояснила жена Деревянко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Адель Вейгель в первом триместре беременности столкнулась с тяжелым токсикозом. Ей было плохо практически каждую секунду, она не могла есть. Любой запах вызывал тошноту, из-за чего дышать было тяжело. Потеряв пять килограммов, она с сильной болью попала в больницу, где ей поставили капельницы.

О беременности Вейгель и ее супруг, блогер Михаил Литвин, сообщили подписчикам, опубликовав совместные фотографии со снимком УЗИ и округлившимся животом Адель. Вейгель хотела как можно дольше не рассказывать о беременности, но из-за работы скрывать изменения во внешности стало очень сложно.

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