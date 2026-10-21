Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Представитель Дональда Трампа проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Петербург. Об этом свидетельствуют полетные данные.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Уиткоффа отбыл из Осло после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Эту информацию подтвердил госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее по инициативе Киева в Норвегии состоялись трехсторонние переговоры по завершению украинского конфликта. Позже премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Уиткофф также посетит Россию для переговоров с правительством РФ. До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что Кремль рассчитывает в ближайшее время устроить встречу с американскими делегатами.

Цель встречи — обсудить итоги трехсторонних переговоров в Норвегии, а также продолжить работу по самым актуальным вопросам международной повестки — главным образом, по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, как писал Reuters, на встрече будет обсуждаться возможное решение по ситуации с американцем Стивеном Хаббардом, которого осудили в России за наемничество.

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