Спасет ли? Бизнес обещает инвестировать в Германию 800 миллиардов евро

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Мерц намерен превратить страну в ИИ-сверхдержаву.

Инвестиции от бизнеса в экономику Германии могут как спасти страну, так и усугубить социальный раскол и привести к стагнации. Об этом сообщило издание EADaily.

На инвестиционном саммите в Берлине канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что участники проекта Made for Germany, обязались до 2028 года вложить в экономику страны 800 миллиардов евро.

По итогам саммита Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Германии на 2026 год до 1,3%. Однако обещанные деньги еще не появились на счетах, а подписанная декларация выражает лишь намерения. К тому же это не новые экстренно найденные средства, а инвестиции, которые, как правило, утверждаются компаниями задолго до подобных мероприятий.

Мерц делает ставку на превращение Германии в ИИ-сверхдержаву и форсированную милитаризацию. И бизнес показал, что намерен тратить в Германии деньги. Но реализации этих планов может помешать инертность госаппарата.

«Условия для ведения бизнеса в ФРГ ухудшились из-за долгих согласований, негибкого рынка труда и налогов. Саммит — лишь важный сигнал, но реальные условия нужно менять немедленно», — отметил немецкий профессор экономики Йорг Рохолл.

Участниками Made for Germany являются около 150 крупнейших немецких предприятий. Например, Siemens, Volkswagen, BMW, BASF, Deutsche Bank. Представители крупного бизнеса поддерживают Мерца, так как он обещал снизить налоги для предприятий, урезать социальные пособия и радикально сократить регуляторное бремя.

А вот малый и средний бизнес, а также фармацевтический сектор (из-за экономии на здравоохранении) не довольны действующим канцлером. Так как их интересы, как и некоторые интересы простых немцев, остались за бортом его политического курса.

Правительству Германии придется учиться балансировать между стимулированием собственной промышленности и тяжелыми геополитическими расходами, в том числе поддержкой «во что бы то ни стало» Украины.

Поэтому данные инвестиции могут перезапустить экономику ФРГ и создать новые рабочие места. А могут привести к еще большему социальному расколу и загнать страну в затяжную стагнацию, за которой последует социально-экономический хаос.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заявление Мерца о помощи Украине вызвало смех в Бундестаге. Канцлер отметил, что финансовая поддержка Незалежной не сокращает расходы на социальную сферу и образование.

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