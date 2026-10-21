«Я хочу, чтобы все получилось»: будет ли принц Гарри мириться с семьей

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Герцог Сассекский переживает из-за отдаления от старшего брата.

Принц Гарри хочет уладить конфликт с отцом, королем Карлом III, и братом, принцем Уильямом. О стремлении восстановить семейные отношения он рассказал в интервью журналу GQ.

По словам герцога Сассекского, примирение остается для него важной целью, несмотря на существующие разногласия.

«Некоторые люди не хотят, чтобы у нас все получилось. Я хочу, чтобы у нас все получилось. Учитывая все, что происходит в мире, самое важное — это примирение. Это ключевой момент», — сказал Гарри.

Он также признал, что переживает из-за отдаления от Уильяма. Герцог отметил, что похожие семейные конфликты знакомы многим его собеседникам.

«Бывают разногласия между братьями и сестрами. Разрушенные отношения между детьми и их родителями. Это чувство не покидает меня, когда я общаюсь с людьми», — объяснил он.

После ухудшения отношений братья редко появлялись вместе на публике. В июле 2021 года они участвовали в открытии памятника принцессе Диане в Кенсингтонском дворце. В сентябре 2022-го прошли рядом на похоронах Елизаветы II, однако на коронации Карла III в мае 2023 года держались на расстоянии.

Напряженность сопровождалась публичными рассказами Гарри и Меган Маркл о жизни внутри королевской семьи. Супруги дали интервью Опре Уинфри, снялись в документальном проекте Netflix, а в 2023 году вышли мемуары принца «Запасной».

После возвращения Сассексов в Великобританию Гарри и Уильям пока не встречались. При этом летом Карл III виделся с младшим сыном, Меган и внуками в Хайгроув-Хаусе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.