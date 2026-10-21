Шпроты снова в моде: почему советские консервы не подходят для похудения
URA.RU: шпроты в масле стали новым хитом правильного питания
Фото: © РИА Новости/Игорь Чуприн
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Блогеры записали консервированную рыбу в «пп-продукты» — нутрициологи объяснили, почему на самом деле это не так.
Советские консервы из шпрот с характерным дымным ароматом стали трендом в правильном питании в 2026 году. Блогеры и просто последователи ПП называют эту консервированную рыбу доступным источником витаминов. О том, насколько это на самом деле «диетический» продукт, рассказал URA.RU со ссылкой на нутрициологов.
Если в прошлом шпроты вызывали ассоциацию с бутербродами на Новый год, то теперь люди увидели в них кладезь полезных веществ. В самом деле, рыба содержит ценные для организма компоненты — витамин В12, селен, кальций, фосфор и другие микроэлементы.
Однако многое зависит и от способа приготовления — консервированный продукт готовят в масле, коптят, добавляют соль и специи. Для тех, кто следит за фигурой, такая «пп-закуска» явно не подходит.
Как ранее писал 5-tv.ru, многие ошибочно думают, будто натуральные продукты априори безопасны для фигуры и их можно есть неограниченно, однако польза продукта и его калорийность — разные вещи.
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