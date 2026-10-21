Спецпосланник президента США вылетел в Санкт-Петербург после переговоров в Осло

Фото: IMAGO/Manuel Stefan/ТАСС

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Представитель США направляется на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Самолет специального посланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Осло после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Это следует из полетных данных. По словам госсекретаря США Марко Рубио, Уиткофф сейчас направляется в Санкт-Петербург.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что 21 октября Уиткофф посетит России для переговоров с российским руководством.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль рассчитывает в ближайшее время устроить встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, на встрече американские делегаты смогут сообщить Путину о состоявшихся контактах с украинской и европейской сторонами в Норвегии. Также, предвидится продолжение обмена сигналами между Москвой и Вашингтоном по ряду ключевых вопросов международной повестки, включая украинское урегулирование.

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