«Ходят по улицам»: стало известно, есть ли в медведи на улицах Москвы

Фото: www.globallookpress.com/Paul Sawer/FLPA

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С весны в России зафиксировали не менее 26 смертельных нападений косолапых на людей.

Специалисты столичного департамента природопользования в ходе регулярного мониторинга природных территорий не обнаружили медведей в черте Москвы, хотя по стране с весны зафиксировали не менее 26 смертельных нападений этих хищников на людей.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, вопрос о косолапых в столице возник не на пустом месте: с конца лета в ряде российских регионов участились выходы диких животных к людям, в особенности медведей.

Впрочем, в городе им попросту нечем поживиться: как пояснили в департаменте, крупным хищникам нужны обширные индивидуальные участки с густой порослью лиственных деревьев, кустарников и трав, а также значительная кормовая база.

Поводом для проверки столичных природных территорий стали события в других регионах: с конца лета медведи все чаще выходят к людям. В середине октября хищник забрел на задний двор кафе в Кабанском районе Бурятии — агрессивное животное пришлось ликвидировать.

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