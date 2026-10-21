Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кровоточивость может быть как безобидной, так и сигналом о заболеваниях.

Кровь на зубной щетке не всегда говорит о слишком усердной чистке: повторяющаяся кровоточивость может указывать не только на воспаление десен, но и на сахарный диабет, дефицит витаминов, прием лекарств и даже заболевания крови, рассказал Life.ru стоматолог-хирург Валентин Шопов.

По словам эксперта, начинать с редких диагнозов не стоит: чаще всего десны кровят из-за бактериального налета у края десны, вызывающего гингивит, либо из-за местных повреждений — чрезмерного давления щеткой, неумелого обращения с зубной нитью или неудобного протеза. Насторожить должно другое сочетание: если кровоточивость сопровождается беспричинными синяками, носовыми кровотечениями или красными точками на коже, возможны снижение тромбоцитов или нарушения свертывания, а в редких случаях так проявляются и заболевания крови, включая лейкозы. Впрочем, ставить себе диагноз по одному симптому не стоит — он неспецифичен и требует обследования.

Свою лепту вносят и хронические болезни: при неконтролируемом диабете повышается риск заболеваний пародонта, а нехватка витаминов С и К, как и прием антикоагулянтов, может усиливать кровоточивость — вот только добавки «наугад» и самостоятельную отмену препаратов врач не одобрил бы. Отдельная история — имплантаты: вокруг них тоже скапливается налет, и повторяющаяся кровь возле коронки может говорить, как о поверхностном мукозите, так и о периодонтите с разрушением кости, различить которые способен только врач. При повторяющемся симптоме Шопов советует не менять пасту, а записаться к стоматологу и подробно рассказать, когда появилась кровь и какие лекарства принимаются; при необъяснимых синяках или носовых кровотечениях нужна уже общая медицинская оценка, а сильное неостанавливающееся кровотечение — повод для срочной помощи.

Ранее 5-tv.ru писал о продолжающемся росте заболеваемости гриппом в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.