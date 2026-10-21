Ночная охота на дроны: как Росгвардия защищает Белгородскую область

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Мобильные огневые группы Росгвардии дежурят в любую погоду.

В Белгородской области бойцы Росгвардии ведут охоту на беспилотники ВСУ, которые пытаются прорваться через российскую границу. Круглосуточно, в любую погоду мобильные огневые группы выслеживают дроны противника. И если раньше они летали по одному маршруту, то сейчас постоянно меняют траекторию.

Но наши специалисты действуют на два шага вперед. В этом убедился военкор «Известий» Алексей Полторанин. Вместе с бойцами СОБР он отправился на ночное дежурство.

Кадров работы по вражеским дронам у расчетов мобильно-огневых групп белгородского управления Росгвардии — десятки, а то и сотни. Днем и ночью беспилотники ВСУ массово пытаются пересечь российскую границу, чтобы уйти вглубь страны.

Щит приграничья обеспечивают сотрудники СОБР «Белогор». Мы встречаемся с ними на их дежурной точке.

Через пару часов оперативный дежурный сообщает расчету координаты пролета БПЛА. Выдвигаемся на позицию. Дождь, небольшой туман, но через тепловизор видно что-то приближающееся к нам в ночном небе.

Да и отчетливо слышен характерный звук беспилотника. БПЛА накрывают плотным огнем пулемета.

Перемещаемся с Росгвардией с одной точки на другую, и так всю ночь. Заняли позицию и будем здесь дежурить.

Наблюдать за работой расчета периодически приходится без света и с выключенным двигателем машины. В стае беспилотников найдется один, нацеленный на мобильную группу.

«Маскировку никто не отменял. Регион приграничный. Зачастую приходится работать в близости от нуля. Мы им прекрасно видны», — сказал сотрудник СОБР «Белогор» управления Росгвардии по Белгородской области.

Здесь важно не только не попасть под осколки, но и грамотно выбрать удобную позицию для стрельбы — враг засылает скоростные реактивные БПЛА, по которым приходится отрабатывать встречным огнем.

«На данном направлении у нас летят «Лютый», ББР, «Хорнет» на искусственном интеллекте, ФП2, «Блискавка» — аналог нашей «Молнии»», — сказал сотрудник СОБР «Белогор» управления Росгвардии по Белгородской области.

МОГи сосредоточены на местности на разных участках. Раньше, говорят сотрудники, можно было легко предугадать воздушный маршрут врага — противник летел всегда по одной и той же траектории.

«Они начинают противолокационные корпуса — у них есть возможность запускать по разным маршрутам на большой высоте, тем усложняют работу. Но ничего, справляемся», — сказал сотрудник СОБР «Белогор» управления Росгвардии по Белгородской области.

Большая часть беспилотников, летящих в центр страны, сбивается еще на подлетах к границе. Враг засылает их не только в сторону инфраструктурных объектов — подло и цинично целится в гражданских.

«Прилетел в заднюю часть «Газели» служебной организации, которой мы осуществляем прикрытие. Я не знаю, какая высшая сила спасла — «Газель» была в решето, то есть не было двадцати сантиметров, чтобы не было посечены осколками, но никто в машине не пострадал», — сказал сотрудник СОБР «Белогор» управления Росгвардии по Белгородской области.

На этот раз ночной полет завершился, но сотрудники СОБР продолжают приглядывать за небом. Перед рассветом враг может снова запустить пачку ударных дронов.

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