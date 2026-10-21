В зоне риска: снимки, которые опасно публиковать в соцсетях
Эксперт Кокова предупредила об опасности фото документов в соцсетях
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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Перед публикацией стоит проверить кадр на документы и геолокацию.
Публикация в соцсетях фотографий из офиса с рабочей документацией и личных данных может обернуться их использованием мошенниками. Об этом РИА Новости рассказала ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.
Эксперт отмечает, что многие россияне публикуют в открытом доступе свои фотографии, водительские права, дипломы или сертификаты, чем пользуются мошенники. В некоторых сервисах, таких как билеты или бронирование, можно получить дополнительную информацию, управлять заказом или пройти на мероприятие. Копию фотографии подписи легко использовать для подделки документов.
Не стоит делиться и снимками из отпуска с точными датами поездки, адресом отеля или постоянной геолокацией.
Осторожность нужна и с рабочими фотографиями: в кадр иногда попадает то, что не предназначено для широкого круга лиц. Это может быть открытая переписка на мониторе, внутренний документ, данные клиентов или коллег.
Перед публикацией, как советует Коко, важно убедиться, что в кадре не фигурируют документы или рабочие материалы, а также информация о местоположении или другие люди без их разрешения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ежедневное поступление большого количества подозрительных сообщений от разных отправителей может указывать на попадание номера телефона в базы мошенников
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